Variante Omicron, Locatelli: “Va fermata, non faremo come Londra” (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid e Variante Omicron in Italia, “siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimava Omicron al 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la maggiore contagiosità che per l’incubazione più breve”. Lo dice in un’intervista a ‘la Repubblica’ il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e primario del Bambino Gesù, Franco Locatelli che non condivide la posizione del governo britannico di convivere con il virus senza adottare ulteriori misure: “Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – dice -. Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid ein Italia, “siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimavaal 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la maggiore contagiosità che per l’incubazione più breve”. Lo dice in un’intervista a ‘la Repubblica’ il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e primario del Bambino Gesù, Francoche non condivide la posizione del governo britannico di convivere con il virus senza adottare ulteriori misure: “Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – dice -. Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che coni ricoveri sono ridotti a un terzo, ...

