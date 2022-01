Un vaccinato che ha avuto contatti con un positivo può uscire, ma con la Ffp2 (Di domenica 2 gennaio 2022) Se risulto positivo quanto deve durare la mia quarantena? Come capisco se ho avuto un contatto “stretto” con una persona positiva? Nel caso, come devo comportarmi? Se sono guarito, cosa devo fare per ottenere nuovamente il Green pass? A rispondere ai dubbi dei cittadini, nei giorni scorsi, è giunta una specifica circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento varate in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Di seguito una selezione di Faq, risposte a domande frequenti. Se risulto positivo quanto dura la mia quarantena? Asintomatici-Se si è sempre stati asintomatici, o lo si è da almeno 3 giorni, si è stati sottoposti a somministrazione del booster (o terza dose) o si è completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni, la durata dell’isolamento è di 7 ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Se risultoquanto deve durare la mia quarantena? Come capisco se houn contatto “stretto” con una persona positiva? Nel caso, come devo comportarmi? Se sono guarito, cosa devo fare per ottenere nuovamente il Green pass? A rispondere ai dubbi dei cittadini, nei giorni scorsi, è giunta una specifica circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento varate in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Di seguito una selezione di Faq, risposte a domande frequenti. Se risultoquanto dura la mia quarantena? Asintomatici-Se si è sempre stati asintomatici, o lo si è da almeno 3 giorni, si è stati sottoposti a somministrazione del booster (o terza dose) o si è completato il ciclo vaccinale (due dosi) da meno di 120 giorni, la durata dell’isolamento è di 7 ...

