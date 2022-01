Traffico Roma del 02-01-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla A1 firenze-un chilometro di coda versoper lavori e tra Ponzanono e allacciamento per la diramazione dinord ancora disagi più a sud con code a tratti tra Frosinone Valmontone in direzione didi rientro sulla A24Teramo con code tra Vicovaro Mandela e Castel Madama e poi ancora la barriera diEst in direzione della capitale pochi gli spostamenti in città anche per la domenica ecologica il provvedimento che limita la circolazione veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde di nuovo in vigore nel pomeriggio con top fino alle 20:30 taglio di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it Un saluto da Valerio penna ...