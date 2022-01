Toc toc Mattarella, sulla giustizia non dice nulla? (Di domenica 2 gennaio 2022) 00:00 Sigla! 00:15 Buon anno a tutti voi commensali che mi seguite! 00:40 Discorso Mattarella, che palle i soliti commenti entusiastici sul discorso di fine anno. Un po’ come la “corazzata Potemkin”. Gli unici critici a destra: Sallusti e Minzolini sulla giustizia e Belpietro sul settennato. 06:50 La farsa di pensare a un Presidente della Repubblica super partes… 08:20 La Gelmini vuole Berlusconi al Colle per raggiungere la pacificazione nel Paese. Io lo voglio perché faccia guerra ai magistrati come capo del Csm. 10:35 D’Alema e company tornano nel Pd e Renzi vuole il centro, dice al Messaggero. 11:53 Variante Omicron, un milione di contagiati e la lettura sempre parziale del rapporto Iss: colpa dei No vax che ci rimangono pure. Purtroppo la notizia seria sarebbe la riduzione dell’efficacia del vaccino con il passare ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 gennaio 2022) 00:00 Sigla! 00:15 Buon anno a tutti voi commensali che mi seguite! 00:40 Discorso, che palle i soliti commenti entusiastici sul discorso di fine anno. Un po’ come la “corazzata Potemkin”. Gli unici critici a destra: Sallusti e Minzolinie Belpietro sul settennato. 06:50 La farsa di pensare a un Presidente della Repubblica super partes… 08:20 La Gelmini vuole Berlusconi al Colle per raggiungere la pacificazione nel Paese. Io lo voglio perché faccia guerra ai magistrati come capo del Csm. 10:35 D’Alema e company tornano nel Pd e Renzi vuole il centro,al Messaggero. 11:53 Variante Omicron, un milione di contagiati e la lettura sempre parziale del rapporto Iss: colpa dei No vax che ci rimangono pure. Purtroppo la notizia seria sarebbe la riduzione dell’efficacia del vaccino con il passare ...

Advertising

andrelfieri : @Adnkronos Toc toc, cercasi Procure atte a fermare questo scempio e sbattere in galera i responsabili. Possibile ch… - CathVoicesITA : @Armandosan79 @dAC196810 Toc toc, qui è il “personaggio pericoloso” (??) che vi parla : chi è che si schiererebbe co… - elklough : Toc toc driiin Arrivo! ... Chi è sei tu? No sono io apri - PAnnpiscopo79 : @dusktilldowy Io adesso sono curiosa mi devo aprire tik toc oddio il mio telefono mi manderà a fanculo... - Grazia36752323 : #clario la domanda è.. perché questa coppia(Sona Cornia) vera o falsa che sia non è decollata con commenti like e f… -