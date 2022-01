**Quirinale: premier, presidente Camere, governatore, giro delle cariche prima del Colle** (2) (Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ecco comunque l'elenco delle cariche dei vari Presidenti della Repubblica precedenti l'elezione a Capo dello Stato. presidente del Senato: Francesco Cossiga. presidente della Camera: Enrico De Nicola, Giovanni Gronchi, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano: presidente dell'Assemblea costituente: Giuseppe Saragat. Giudice costituzionale: Sergio Mattarella. Senatore a vita: Giovanni Leone, Giorgio Napolitano. presidente del Consiglio: Antonio Segni, Giovanni Leone, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi. Vicepresidente del Consiglio: Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Sergio Mattarella. Ministro: Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) - Ecco comunque l'elencodei vari Presidenti della Repubblica precedenti l'elezione a Capo dello Stato.del Senato: Francesco Cossiga.della Camera: Enrico De Nicola, Giovanni Gronchi, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Giorgio Napolitano:dell'Assemblea costituente: Giuseppe Saragat. Giudice costituzionale: Sergio Mattarella. Senatore a vita: Giovanni Leone, Giorgio Napolitano.del Consiglio: Antonio Segni, Giovanni Leone, Francesco Cossiga, Carlo Azeglio Ciampi. Vicedel Consiglio: Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Sergio Mattarella. Ministro: Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giuseppe Saragat, Francesco Cossiga, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi, ...

