Pd, Letta a D’Alema: “Nessuna malattia e guarigione, ma passione e impegno” (Di domenica 2 gennaio 2022) “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani”. Lo scrive su Twitter il segretario Enrico Letta, dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni di venerdì scorso di Massimo D’Alema. “Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia Nessuna malattia e quindi Nessuna guarigione. Solo passione e impegno”. Il #Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei #democratici e #progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse. Nessuna #malattia e quindi Nessuna guarigione. Solo ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani”. Lo scrive su Twitter il segretario Enrico, dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni di venerdì scorso di Massimo. “Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italiae quindi. Solo”. Il #Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei #democratici e #progressisti italiani. Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse.e quindi. Solo ...

Advertising

giusmo1 : Pd, Letta contro D'Alema: 'Il partito non è malato e guarito, tra i dem solo passione e impegno' - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Pd, Letta contro D'Alema: 'Il partito non è malato e guarito, tra i dem solo passione e impegno' - BracaliM : RT @deboramau: #DAlema afferma: il @pdnetwork è guarito dal renzismo! E dentro il partito scoppia un macello, si arrabbia anche #Letta molt… - corobi : @janavel7 Se D'Alema ha l'intelligenza che gli riconosco sa che Letta ha fatto abbastanza bene (il 21% è lì a testi… - alessioquint : RT @skipper_66: Che dire. Felice di non essere più quella roba lì. Quella roba che va da Bersani a D'Alema,passando per il curato Letta e i… -