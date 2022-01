Osasuna vs Athletic Bilbao: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 2 gennaio 2022) L’Athletic Bilbao cercherà di tornare a vincere nella Liga quando si dirigerà all’Estadio El Sadar lunedì 3 gennaio per affrontare l’Osasuna. Gli ospiti, che occupano l’11° posizione in classifica, hanno subito una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid prima della pausa invernale, mentre l’Osasuna, 13°, ha perso 1-0 contro il Getafe nell’ultima partita. Il calcio di inizio di Osasuna vs Athletic Bilbao è previsto alle 21. Prepartita Osasuna vs Athletic Bilbao: a che punto sono le due squadre? Osasuna L’Osasuna ha vinto cinque, pareggiato sette e perso sei delle loro 18 partite della Liga durante la stagione 2021-22 per raccogliere 22 punti, che li hanno lasciati al 13° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) L’cercherà di tornare a vincere nella Liga quando si dirigerà all’Estadio El Sadar lunedì 3 gennaio per affrontare l’. Gli ospiti, che occupano l’11° posizione in classifica, hanno subito una sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid prima della pausa invernale, mentre l’, 13°, ha perso 1-0 contro il Getafe nell’ultima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha vinto cinque, pareggiato sette e perso sei delle loro 18 partite della Liga durante la stagione 2021-22 per raccogliere 22 punti, che li hanno lasciati al 13° ...

Advertising

larocri76 : RT @notiziasportiva: #Osasuna e #Athletic hanno chiuso il 2021 con una sconfitta. #LaLigaSantander - notiziasportiva : #Osasuna e #Athletic hanno chiuso il 2021 con una sconfitta. #LaLigaSantander - Fantacalciok : Osasuna – Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Osasuna - Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale - infobetting : Osasuna-Athletic Bilbao (Liga, lunedì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. -