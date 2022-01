Omicidi negli Stati Uniti: record a Chicago (Di domenica 2 gennaio 2022) In vari Stati degli Stati Uniti sono in aumento gli Omicidi. Chicago è la città che ha registrato il numero più alto di Omicidi. Secondo i dati del dipartimento di polizia, nel 2021 si sono verificati 797 Omicidi. Il sovraintendente di polizia di Chicago ha affermato che la città intende assumere più agenti nel tentativo Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) In varideglisono in aumento gliè la città che ha registrato il numero più alto di. Secondo i dati del dipartimento di polizia, nel 2021 si sono verificati 797. Il sovraintendente di polizia diha affermato che la città intende assumere più agenti nel tentativo

Advertising

periodicodaily : Omicidi negli Stati Uniti: record a Chicago #Chicago #USA #omicidi @Billa42_ - Billa42_ : Omicidi negli Stati Uniti: record a Chicago - prestaggiovanni : @targa_rtarga53 @LBiglione @GuidoCrosetto Seriamente parli? Ma se la magistratura negli anni di piombo ha sempre co… - beretta_gio : RT @beretta_g: Un ampio studio di @Euresricerche documenta che in Italia “le #armi da fuoco lo strumento più utilizzato negli omicidi in fa… - CalifanoRosy : RT @beretta_g: Un ampio studio di @Euresricerche documenta che in Italia “le #armi da fuoco lo strumento più utilizzato negli omicidi in fa… -