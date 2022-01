Morte Calissano, parla Fabiola Palese: “gli hanno chiuso le porte in faccia” (Di domenica 2 gennaio 2022) Morte di Calissano, parla l’ex compagna Fabiola Palese: “ma non gli hanno dato nessuna chance e gli hanno chiuso tutte le porte in faccia” Fabiola Palese, ex compagna di Calissano, dopo lo sfogo su Instagram in cui chiedeva di non accanirsi sulla vicenda della scomparsa dell’attore, a il Messaggero parla dell’accaduto e si dice convinta che non si sia trattato di un suicidio: “Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. Aspettava un’altra chance“. Aggiunge: “Ne ha vissute tante e si è sempre rialzato. In queste ultime settimane era andato molto giù e le feste di Natale lo angosciavano ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022)dil’ex compagna: “ma non glidato nessuna chance e glitutte lein, ex compagna di, dopo lo sfogo su Instagram in cui chiedeva di non accanirsi sulla vicenda della scomparsa dell’attore, a il Messaggerodell’accaduto e si dice convinta che non si sia trattato di un suicidio: “Non era da lui. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. Aspettava un’altra chance“. Aggiunge: “Ne ha vissute tante e si è sempre rialzato. In queste ultime settimane era andato molto giù e le feste di Natale lo angosciavano ...

