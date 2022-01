Milan, Conti verso l’Empoli: indennizzo per i rossoneri (Di domenica 2 gennaio 2022) Conti Empoli: ecco cosa manca per chiudere, c’è l’indennizzo a favore del Milan Pronta una nuova avventura per Conti del Milan. Ormai definito il passaggio del terzino all’Empoli in questa finestra di mercato. A sei mesi dalla scadenza del contratto, Conti firmerà cin i toscani e si abbasserà lo stipendio rispetto a quello percepito in rossonero. Empoli che pagherà un indennizzo al Milan di circa un milione di euro. A riferirlo è Tuttosport. ContiNUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022)Empoli: ecco cosa manca per chiudere, c’è l’a favore delPronta una nuova avventura perdel. Ormai definito il passaggio del terzino alin questa finestra di mercato. A sei mesi dalla scadenza del contratto,firmerà cin i toscani e si abbasserà lo stipendio rispetto a quello percepito in rossonero. Empoli che pagherà unaldi circa un milione di euro. A riferirlo è Tuttosport.NUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

