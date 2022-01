Manchester United-Wolverhampton Wanderers: pronostico e formazioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Manchester United mirerà a vincere una dopo l’altra in Premier League quando lunedì 3 gennaio accoglierà il Wolverhampton Wanderers all’Old Trafford. I Red Devils hanno sconfitto il Burnley per 3-1 giovedì sera, mentre l’incontro proposto dai Wolves con l’Arsenal è stato rinviato a causa dell’epidemia di COVID-19. Il calcio di inizio di Manchester United-Wolverhampton Wanderers è previsto alle 18:30 Prepartita Manchester United-Wolverhampton Wanderers: a che punto sono le due squadre? Manchester United L’incapacità del Man United di dominare adeguatamente le partite sotto Ralf Rangnick li ha sicuramente colpiti durante il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilmirerà a vincere una dopo l’altra in Premier League quando lunedì 3 gennaio accoglierà ilall’Old Trafford. I Red Devils hanno sconfitto il Burnley per 3-1 giovedì sera, mentre l’incontro proposto dai Wolves con l’Arsenal è stato rinviato a causa dell’epidemia di COVID-19. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Prepartita: a che punto sono le due squadre?L’incapacità del Mandi dominare adeguatamente le partite sotto Ralf Rangnick li ha sicuramente colpiti durante il ...

