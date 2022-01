Lele Adani taglia la barba dopo 10 anni: il messaggio è commovente (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniele “Lele” Adani ha pubblicato una foto del suo nuovo look senza barba sul proprio profilo Instagram. Il motivo del taglio netto, spiegato dallo stesso Adani all’interno del post, è davvero da brividi. Di seguito la foto ed il messaggio dell’opinionista Rai: “Dieci anni fa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: “ il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Poi, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniele “ha pubblicato una foto del suo nuovo look senzasul proprio profilo Instagram. Il motivo del taglio netto, spiegato dallo stessoall’interno del post, è davvero da brividi. Di seguito la foto ed ildell’opinionista Rai: “Diecifa, ti feci una promessa, era il 2 gennaio 2012, eri in quel letto quella mattina. Non parlavi da settimane, ma i tuoi occhi dicevano ancora tanto. In realtà dicevano tutto. Avevamo passato l’ultimo Natale insieme, sapevo che avevi solo poche ore. Eri pronta a concedere il tuo ultimo gesto d’amore. Un sussulto, un movimento. Il tuo braccio che si alza, la tua mano che si appoggia sulla mia guancia liscia, pulita. L’accarezzi tre volte. Dal tuo labiale leggo: “ il mio Dani, il mio Dani, il mio Dani”. Poi, ...

Advertising

tuttosport : Lele #Adani senza barba dopo 10 anni: messaggio social commovente ?? - IlMarcheseBN : RT @JPeppp: Mai avrei pensato di commuovermi per il post di uno che mi sta così tanto sulle palle come Adani. Bravo Lele ?????? - Corriere : Lele Adani e la promessa alla mamma: senza barba dopo 10 anni. La lettera e la foto - Boboj29 : Dopo 10 anni Lele Adani si e' tagliato la barba .La mamma in punto di morte lo aveva accarezzato e lui non ha volut… - genovesergio76 : RT @Sport_Fair: #LeleAdani taglia la barba dopo 10 anni, il motivo ha commosso il mondo del web: il messaggio sui social è da brividi [FOTO… -