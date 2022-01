Kenya | morto il paleoantropologo Richard Leakey

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il leggendarioe ambientalista keniano, le cui scoperte rivoluzionarie hanno contribuito a dimostrare che l'umanità si è evoluta in Africa, èoggi all'età di 77 anni. Lo ha reso noto il presidente delUhurutta. "Ho ricevuto questo pomeriggio con profondo dolore la triste notizia della morte del dottorErskine Frere", ha affermatotta in una nota.- scrive la Afp - è rimasto attivo ed energico fino ai 70 anni nonostante episodi di cancro della pelle, malattie renali e epatiche. Nato il 19 dicembre 1944,era predestinato alla paleoantropologia (lo studio dei reperti fossili umani), in quanto secondo figlio di Louis e Mary ...

Nominato direttore dei musei dele dal 1989 a capo dell'agenzia nazionale per la fauna selvatica, poiWildlife Service, o Kws, lasciò l'incarico nel 1994, dopo aver perso le gambe in un ...... come ha chiarito l'esperta: "Lei è solita mantenere le decorazioni natalizie fino al 7 febbraio, perché proprio a Sandringham, il 6 febbraio del 1952, mentre lei era in, èsuo padre, il ...Sua la scoperta negli anni '70 dei crani di Homo habilis e di Homo erectus. Fu anche una delle voci più autorevoli contro il commercio globale di avorio che negli anni '80 aveva portato al massacro de ...Il paleoantropologo kenyota aveva 77 anni. Dopo gli scavi fondamentali degli anni Settanta e Ottanta su homo abilis e homo herectus, si era impegnato contro ...