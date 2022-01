D' Ambrosio | ' La mia vita per l' Inter Ho visto il buio a San Siro | ma ora vinco e mi diverto'

Advertising

MarioAlbanese7 : D'Ambrosio: “Ho scelto di abbassare lo stipendio perché questi colori sono la mia priorità. Il mio sogno è terminar… - sportli26181512 : D'Ambrosio: 'La mia vita per l'Inter. Ho visto il buio a San Siro, ma ora vinco a mi diverto': D'Ambrosio: 'La mia… - Gazzetta_it : D'Ambrosio: 'La mia vita per l'#Inter. Ho visto il buio a San Siro, ma ora vinco a mi diverto' - Forzasuccesso : Madre mia Schelotto,JJ e D'Ambrosio mandati al bar -

Ultime Notizie dalla rete : Ambrosio mia

Come un trucco di magia: c'è sempre, anche se non lo vedi. Danilo D'a volte non si vedrà, ma dal 2014 non hai mai smesso di esserci per l'Inter. Ha dato l'esempio in tempi duri e segnato gol pesanti come pietre: anche quest'anno, in 8 gare appena, ne ha messo ...E pone in bocca al buon Dio le parole: "La fede non mi stupisce Non è stupefacente Risplendo talmente nellacreazione. Nel sole e nella luna e nelle stelle. In tutte le mie creature... La carità ...E’ uno degli uomini-spogliatoio dell’Inter, quello che se non ce l’avessi te lo dovresti inventare: gioca magari poco, poi però entra, fa la differenza, ogni tanto segna pure. Danilo D’Ambrosio, giunt ...Il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha parlato della sua esperienza in nerazzurro, ma anche della nuova squadra ...