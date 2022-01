Dakar 2022, risultati prima tappa B quad: Laisvydas Kancius trionfa, Manuel Andújar perde terreno (Di domenica 2 gennaio 2022) Si fa sul serio. Dopo che il prologo aveva riscaldato motori e cuori degli appassionati, la Dakar 2022 è entrate nel vivo con la prima vera speciale di 333 km con centro di gravità permanente Hail. I paesaggi montuosi del Nord dell’Arabia Saudita hanno accompagnato l’incedere dei concorrenti. La sabbia, al solito, è stata l’abituale compagna di viaggio e per i navigatori ancor più che per i piloti non è stato semplice trovare la retta via. Del resto la Maratona nel deserto è questo, prendere o lasciare. Tra i quad, nel day-1 di assaggio, l’argentino (campione in carica) Manuel Andújar ha iniziato con il piglio di chi vuol confermarsi il riferimento in sella alla Yamaha YFM 700 R del 7240 Team. Per il sudamericano però questa tappa non è stata così fortunata per il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Si fa sul serio. Dopo che il prologo aveva riscaldato motori e cuori degli appassionati, laè entrate nel vivo con lavera speciale di 333 km con centro di gravità permanente Hail. I paesaggi montuosi del Nord dell’Arabia Saudita hanno accompagnato l’incedere dei concorrenti. La sabbia, al solito, è stata l’abituale compagna di viaggio e per i navigatori ancor più che per i piloti non è stato semplice trovare la retta via. Del resto la Maratona nel deserto è questo, prendere o lasciare. Tra i, nel day-1 di assaggio, l’argentino (campione in carica)ha iniziato con il piglio di chi vuol confermarsi il riferimento in sella alla Yamaha YFM 700 R del 7240 Team. Per il sudamericano però questanon è stata così fortunata per il ...

