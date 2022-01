Dakar 2022, classifica auto: Nasser Al-Attiyah in testa dopo il prologo (Di domenica 2 gennaio 2022) classifica auto Dakar 2022 1 201 (QAT) Nasser AL-Attiyah (AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 30? 53” 2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 43? 37” + 00H 12? 44” 3 209 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 53? 32” + 00H 22? 39” 4 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ (ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 58? 35” + 00H 27? 42” 5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV (LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 59? 51” + 00H 28? 58” 6 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN (ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 04H 00? 30” + 00H 29? 37” 7 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 04H 04? 26” + 00H 33? 33” 8 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI (DEU) TIMO ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)1 201 (QAT)AL-(AND) MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 30? 53” 2 211 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 43? 37” + 00H 12? 44” 3 209 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA BENZINA ORLEN TEAM 03H 53? 32” + 00H 22? 39” 4 222 (ARG) LUCIO ALVAREZ (ESP) ARMAND MONLEON OVERDRIVE TOYOTA 03H 58? 35” + 00H 27? 42” 5 208 (RAF) VLADIMIR VASILYEV (LVA) OLEG UPERENKO VRT TEAM 03H 59? 51” + 00H 28? 58” 6 223 (ARG) SEBASTIAN HALPERN (ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 04H 00? 30” + 00H 29? 37” 7 207 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 04H 04? 26” + 00H 33? 33” 8 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI (DEU) TIMO ...

