Covid, la "tassa occulta" sulle mascherine. Stangata in arrivo per le famiglie: ecco quanto ci costa (Di domenica 2 gennaio 2022) Ormai lo sappiamo bene che le mascherine incidono economicamente sulle nostre tasche. E ora che saranno obbligatorie le FFp2, ben più costose delle chirurgiche, gli italiani saranno costretti a spendere molto di più. Insomma, ormai è diventata una tassa. "Perché è vero che le chirurgiche hanno un prezzo politico di 55 centesimi, e che adesso si propone un prezzo politico di un euro per le Ffp2. Ma una decina di euro al giorno per famiglia media (genitori e un figlio) è prezzo insostenibile per molte classi di reddito e pesante comunque perla maggiore parte degli altri", osserva Franco Bechis nel suo articolo su Il Tempo. Infatti il costo delle mascherine imposte alle famiglie "oscilla da 4 a 10 volte il beneficio tanto strombazzato che verrà dalla prossima riforma fiscale."

