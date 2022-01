Coldiretti: spesi 2,6 miliardi per cenone di Capodanno, rimasti 400 milioni di avanzi (Di domenica 2 gennaio 2022) La notizia positiva è che per il cenone della fine dell’anno gli italiani hanno speso di più rispetto al 2021. Probabilmente un minimo più sereni, probabilmente per la voglia di consolarsi a tavola rispetto all'impossibilità di andare in vacanza e alle limitazioni previste per feste in piazza, discoteche e veglioni. Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 gennaio 2022) La notizia positiva è che per ildella fine dell’anno gli italiani hanno speso di più rispetto al 2021. Probabilmente un minimo più sereni, probabilmente per la voglia di consolarsi a tavola rispetto all'impossibilità di andare in vacanza e alle limitazioni previste per feste in piazza, discoteche e veglioni.

Advertising

andreastoolbox : Capodanno, spesi 2,6 miliardi per cenone ma sono restati 400 milioni di avanzi | Sky TG24 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Coldiretti: spesi 2,6 miliardi per cenone di Capodanno, rimasti 400 milioni di avanzi - SkyTG24 : Coldiretti: spesi 2,6 miliardi per cenone di Capodanno, rimasti 400 milioni di avanzi - Informatissimo : Coldiretti: la festa di è spostata a tavola. A Capodanno spesi 300 mln di euro - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Gli italiani hanno festeggiato il #Capodanno soprattutto a #casa, secondo Coldiretti spesi 2,6 miliardi -