Carlo Conti: “Con i figli l’equilibrio é difficile” (Di domenica 2 gennaio 2022) Il primo ospite del 2022 di Francesca Fialdini è Carlo Conti. Emozionata di avere nello studio di A ruota libera uno dei suoi idoli cerca di trovargli un difetto. Carlo Conti nega di essere permaloso, è fiorentino e ironizza su tutto, da sempre viene preso in giro dai suoi amici che lo chiamano Calimero ma lui non ci resta mai male. Non è neanche superstizioso, non è nemmeno testardo. “Con i figli l’equilibrio è difficile” e su questo argomento il conduttore si sofferma più a lungo. “Non è giusto che un bambino le abbia sempre tutte vinte. Credo che fare il genitore, sia il mestiere, la missione più difficile. Ai figli bisogna dare ali e radici, e questo è un famoso proverbio canadese che però è vero. Devi sempre cercare di dare e non ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 2 gennaio 2022) Il primo ospite del 2022 di Francesca Fialdini è. Emozionata di avere nello studio di A ruota libera uno dei suoi idoli cerca di trovargli un difetto.nega di essere permaloso, è fiorentino e ironizza su tutto, da sempre viene preso in giro dai suoi amici che lo chiamano Calimero ma lui non ci resta mai male. Non è neanche superstizioso, non è nemmeno testardo. “Con i” e su questo argomento il conduttore si sofferma più a lungo. “Non è giusto che un bambino le abbia sempre tutte vinte. Credo che fare il genitore, sia il mestiere, la missione più. Aibisogna dare ali e radici, e questo è un famoso proverbio canadese che però è vero. Devi sempre cercare di dare e non ...

