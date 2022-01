Calcio | Lionel Messi positivo al Covid-19 | 4 giocatori del PSG colpiti dal famigerato virus

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il-19 fa notizia e a essere vittima delè stato la stella argentina del PSG, Leo. Ad annunciare la positività dell’asso sudamericano è stato lo stesso club francese che ha reso noto il tutto attraverso il bollettino medico odierno. Da sottolineare che, oltre al fuoriclasse ex Barcellona, sono risultati positivi al Coronaanche Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Tutti i calciatori positivi sono in isolamento. Neymar, invece, è ancora in Brasile dove prosegue la convalescenza dopo l’infortunio alla caviglia. L’attaccante rientrerà in territorio francese il 9 gennaio, ma il ritorno agli allenamenti non avverrà prima di tre settimane, stando a quanto comunicato dalla società.: Giorgio Chiellinial ...