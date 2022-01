Bob a 2, Francesco Friedrich vince la seconda prova di Sigulda e allunga in classifica generale, 17° Patrick Baumgartner (Di domenica 2 gennaio 2022) Francesco Friedrich ha messo in archivio e metabolizzato rapidamente il dodicesimo posto di ieri e si è aggiudicato la seconda prova della tappa di Sigulda, valevole per la Coppa del Mondo di bob 2021-2022. Sul budello lettone il fuoriclasse tedesco ha centrato il quinto successo della sua annata su sei appuntamenti, e ha messo a segno un altro colpo importante pensando alla rincorsa verso la Sfera di Cristallo nel bob a 2. Il teutonico ha concluso con il crono complessivo di 1:39.16 (49.46 e 49.70) precedendo per appena 6 centesimi uno stoico Brad Hall. Il britannico, infatti, dopo aver fatto segnare un interessante 49.52 nella prima discesa, ha replicato esattamente al centesimo il tempo del rivale nella seconda, costringendolo a spingere davvero fino all’ultimo metro per salire sul ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)ha messo in archivio e metabolizzato rapidamente il dodicesimo posto di ieri e si è aggiudicato ladella tappa di, valevole per la Coppa del Mondo di bob 2021-2022. Sul budello lettone il fuoriclasse tedesco ha centrato il quinto successo della sua annata su sei appuntamenti, e ha messo a segno un altro colpo importante pensando alla rincorsa verso la Sfera di Cristallo nel bob a 2. Il teutonico ha concluso con il crono complessivo di 1:39.16 (49.46 e 49.70) precedendo per appena 6 centesimi uno stoico Brad Hall. Il britannico, infatti, dopo aver fatto segnare un interessante 49.52 nella prima discesa, ha replicato esattamente al centesimo il tempo del rivale nella, costringendolo a spingere davvero fino all’ultimo metro per salire sul ...

