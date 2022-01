Andrée Ruth Shammah. 50 anni in prima fila (Di domenica 2 gennaio 2022) La direttrice artistica del Teatro Franco Parenti racconta in anteprima a Panorama il tema e gli appuntamenti delle celebrazioni per il mezzo secolo della storica istituzione milanese. Un esempio da seguire per tutta la cultura italiana. Se un’intervista è un furto di parole, Andrée Ruth Shammah è un forziere spalancato, sguarnito, generoso di lingotti di memoria. Resta quasi senza voce dopo un inesausto saltellare in avanti e all’indietro nel tempo, tra ricordi e progetti, le origini e gli orizzonti del Teatro Franco Parenti. Si chiamava Salone Pier Lombardo al momento della fondazione: era il 1972, saranno cinquant’anni tra pochi giorni. Dai suoi palcoscenici, perché della pluralità degli angoli espressivi ne ha fatto una bandiera, sono passati Eduardo De Filippo, Peter Brook, Robert Wilson e altri titani delle ... Leggi su panorama (Di domenica 2 gennaio 2022) La direttrice artistica del Teatro Franco Parenti racconta in antea Panorama il tema e gli appuntamenti delle celebrazioni per il mezzo secolo della storica istituzione milanese. Un esempio da seguire per tutta la cultura italiana. Se un’intervista è un furto di parole,Shammah è un forziere spalancato, sguarnito, generoso di lingotti di memoria. Resta quasi senza voce dopo un inesausto saltellare in avanti e all’indietro nel tempo, tra ricordi e progetti, le origini e gli orizzonti del Teatro Franco Parenti. Si chiamava Salone Pier Lombardo al momento della fondazione: era il 1972, saranno cinquant’tra pochi giorni. Dai suoi palcoscenici, perché della pluralità degli angoli espressivi ne ha fatto una bandiera, sono passati Eduardo De Filippo, Peter Brook, Robert Wilson e altri titani delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrée Ruth Il 2022 del Teatro Pubblico Ligure in Italia con Solenghi, Paolo Rossi, Odifreddi Sempre a Sori, la terza edizione del convegno "Il mio teatro è una città", in programma il 24 febbraio, avrà fra i suoi ospiti Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice artistica del Teatro Franco ...

Il delitto di via dell'Orsina di Eugéne Labiche L'ultima creatura che Andrée Ruth Shammah sceglie di portare sul palco è una drammaturgia dell'autore francese ottocentesco Eugéne Labiche ' Il delitto di via dell'Orsina '. La Shammah è intervenuta personalmente nella ...

