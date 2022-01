Anche J.K. Rowling nella reunion di Harry Potter dopo le accuse di transfobia, ma c’è il trucco (Di domenica 2 gennaio 2022) C’è Anche J.K. Rowling nella reunion di Harry Potter? La risposta è affermativa, ma la sua presenza è giustificata con un escamotage. Nel 2019, l’autrice dei romanzi, da cui è stata tratta la saga cinematografica, è stata accusata di transfobia per alcune sue affermazioni alquanto discutibili. Da allora, molti fan del maghetto hanno preso nettamente le distanze dalla scrittrice, e il pubblico si è quindi spaccato. La reunion di Harry Potter includeva Anche la presenza di J.K. Rowling, la quale ha tuttavia rifiutato l’invito a partecipare. HBO Max ha quindi pensato a un trucco: la scrittrice appare nello speciale ma attraverso filmati d’archivio del 2019. Il suo team ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) C’èJ.K.di? La risposta è affermativa, ma la sua presenza è giustificata con un escamotage. Nel 2019, l’autrice dei romanzi, da cui è stata tratta la saga cinematografica, è stata accusata diper alcune sue affermazioni alquanto discutibili. Da allora, molti fan del maghetto hanno preso nettamente le distanze dalla scrittrice, e il pubblico si è quindi spaccato. Ladiincludevala presenza di J.K., la quale ha tuttavia rifiutato l’invito a partecipare. HBO Max ha quindi pensato a un: la scrittrice appare nello speciale ma attraverso filmati d’archivio del 2019. Il suo team ...

