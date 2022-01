Ambulatori medici alle Ghiaie: “No alla chiusura causata dalla giunta comunale” (Di domenica 2 gennaio 2022) “Mentre in tanti Comuni si cercano soluzioni per permettere ai medici di base di operare in spazi adeguati nell’interesse dei cittadini, la giunta comunale ha invece creato una situazione di conflitto, aumentando il canone d’affitto e rifiutando ogni forma di dialogo – scrivono i consiglieri comunali Loretta Biffi, Matteo Rossi, Battista Villa, Paola Bertuletti del gruppo consiliare Impegno Comune -. Un comportamento assurdo se si tiene conto dell’importanza di presidi medici vicini ai cittadini, soprattutto in questo periodo di pandemia. La giunta sta ormai litigando con tutti (cittadini, dipendenti e associazioni), e a farne le spese sono i servizi sociali che anziché essere aumentati vengono cancellati”. “Abbiamo depositato un’interrogazione chiedendo che il Sindaco e la sua Vice riferiscano con ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) “Mentre in tanti Comuni si cercano soluzioni per permettere aidi base di operare in spazi adeguati nell’interesse dei cittadini, laha invece creato una situazione di conflitto, aumentando il canone d’affitto e rifiutando ogni forma di dialogo – scrivono i consiglieri comunali Loretta Biffi, Matteo Rossi, Battista Villa, Paola Bertuletti del gruppo consiliare Impegno Comune -. Un comportamento assurdo se si tiene conto dell’importanza di presidivicini ai cittadini, soprattutto in questo periodo di pandemia. Lasta ormai litigando con tutti (cittadini, dipendenti e associazioni), e a farne le spese sono i servizi sociali che anziché essere aumentati vengono cancellati”. “Abbiamo depositato un’interrogazione chiedendo che il Sindaco e la sua Vice riferiscano con ...

