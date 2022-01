Adele pronta ad acquistare la villa di Sylvester Stallone | la cifra è da capogiro

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ladista per essere acquistata daalla gigantescadi 58 milioni di dollari. Come riportato dal Daily Star, la cantante 33enne starebbe cercando di espandere il suo impero immobiliare a Los Angeles: secondo l’emittente TMZ, infatti,sembra essere intenzionata ad“l’enorme casa di”. LEGGI ANCHE =>, il nuovo album e il dimagrimento di 45 kg: ecco il suo segreto La mega, che si estende per circa 1.720 metri quadrati ed è caratterizzata da otto camere da letto e 12 bagni, è stata progettata da Richard Landry e si trova nell’esclusivo North Beverly Park, l’area di Los Angeles dove si trovano le residenze dei personaggi più ...