5g, nuova richiesta di rinvio negli Stati Uniti per i rischi di interferenza con gli strumenti degli aerei di linea (Di domenica 2 gennaio 2022) Le autorità statunitensi hanno chiesto ai colossi della telefonia a stelle e strisce At&T e Verizon un nuovo rinvio di due settimane per installare le loro nuove bande di frequenza 5G. La richiesta segue le preoccupazioni espresse da Airbus e Boeing su possibili interferenze a bordo degli aerei, in particolare con i radioaltimetri, strumenti che misurano la distanza del velivolo dal suolo. I vertici delle due compagnie hanno recentemente scritto una lettera alle autorità competenti per ribadire i potenziali rischi anche in termini di sicurezza in alcune fasi del volo. In realtà il braccio di ferro tra big dei cieli e delle tlc sulla questione 5g dura da tempo e in sostanza riguarda il chi debba accollarsi i costi economici per rendere compatibili le frequenze delle comunicazioni ...

