Trey Kell sceglie l'Olimpia Milano

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è tutto fatto per il passaggio di Trey Kell da Varese all'Olimipia Milano. Dopo aver escluso inizialmente un intervento sul mercato, i meneghini, complici i tanti infortuni nel roster, hanno pensato bene di non correre rischi assicurandosi il play americano grazie al pagamento di una clausola che consente al giocatore di liberarsi dal suo club con il quale è ancora sotto contratto. Che contributo potrà dare Trey Kell a Milano? Sarà un rinforzo importante soprattutto a livello numerico permettendo così a coach Ettore Messina maggiori rotazioni nel reparto dei piccoli. Classe' 1996, 193 cm per 95 kg, Kell è cresciuto cestisticamente nel college di San Diego, per poi firmare il primo contratto da professionista in in ...

