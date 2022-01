Million Day Estrazione 1 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi | estrazione Million Day alle ore 19 | 00

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) IlDay non prende sosta e continua a fare compagnia ai propri giocatori anche durante il primo giorno del nuovo anno, con la speranza che possa essere ricco di soddisfazioni così come il 2021. Sabato 1si tiene il concorso numero 1 delDay che cambia anno ma non perde l’abitudine di mettere in palio il suo premio massimo da un milione di euro. Scopri la prima combianzione estratta del nuovo anno a partire come sempre dore 19:00 che sarà possibile da consultare a partire da qualche minuto dopo. Tutte le estrazioni che si tengono in Italia dal lunedì alla domenica, controlla i loro concorsi nel caso in cui te li fossi persi:...