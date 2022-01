Mara Venier festeggia Capodanno con amici vip e poi pulizie in casa (Di sabato 1 gennaio 2022) Capodanno a casa di amici vip è così che Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato l’ultimo giorno dell’anno. La conduttrice ha dato il benvenuto al nuovo anno insieme a un bel gruppo di amici, tra loro anche Pino Strabioli, Christian De Sica e Carlo Verdone. Mara Venier e il marito hanno cercato di tenere la mascherina il più possibile durante la serata anche grazie a una cena in piedi, Una festa piena di allegria e il brindisi seguendo ovviamente Amadeus su Rai 1 con il suo Capodanno in tv: L’anno che verrà. Balli, canti e paillettes e poi tutti a casa e Mara Venier questa mattina ha iniziato subito con le pulizie di casa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 gennaio 2022)divip è così chee Nicola Carraro hannoto l’ultimo giorno dell’anno. La conduttrice ha dato il benvenuto al nuovo anno insieme a un bel gruppo di, tra loro anche Pino Strabioli, Christian De Sica e Carlo Verdone.e il marito hanno cercato di tenere la mascherina il più possibile durante la serata anche grazie a una cena in piedi, Una festa piena di allegria e il brindisi seguendo ovviamente Amadeus su Rai 1 con il suoin tv: L’anno che verrà. Balli, canti e paillettes e poi tutti aquesta mattina ha iniziato subito con ledi. ...

Advertising

telodogratis : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 2 gennaio: scaletta e anticipazioni - Alessia69406712 : Carlo Verdone, Cristian De Sica e Mara Venier assembrati in un appartamento e poi la gente comune tappata in casa.… - tempoweb : Il video a tradimento scatena la furia della #Venier sul marito: la reazione inaspettata #maravenier #nicolacarraro… - LaDeny_ : RT @Caustica_mente: A casa di Mara Venier come a casa mia la situazione è la stessa: tag yourself, I’m Christian De Sica #capodanno2022 ht… - serperuta : RT @Caustica_mente: A casa di Mara Venier come a casa mia la situazione è la stessa: tag yourself, I’m Christian De Sica #capodanno2022 ht… -