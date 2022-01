Juventus-Napoli, biglietti in vendita da lunedì 3 gennaio (a 57 euro) (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Napoli comunica che da lunedì 3 gennaio saranno in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, in programma giovedì 6 gennaio alle 20:45 allo Juventus Stadium di Torino. Il prezzo fissato per il tagliando del settore ospiti è di 57,00 euro. La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: – posti disponibili: 508 (settore 110 – pari al 50% della capienza del settore); – inizio vendite lunedì 3 gennaio dalle ore 12:00; – prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web; – termine vendite mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19:00. La determinazione dell’O.N.M.S. n. 28/2021 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilcomunica che dasaranno inper, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A, in programma giovedì 6alle 20:45 alloStadium di Torino. Il prezzo fissato per il tagliando del settore ospiti è di 57,00. Ladei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità: – posti disponibili: 508 (settore 110 – pari al 50% della capienza del settore); – inizio venditedalle ore 12:00; – prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web; – termine vendite mercoledì 52022 alle ore 19:00. La determinazione dell’O.N.M.S. n. 28/2021 ...

Advertising

juventusfc : Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%,… - Squawka : Most Serie A points in 2021: 104 - Inter 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 - Atalanta 93 92 91 - Napoli 90 89 88 -… - GoalItalia : #JuveNapoli di nuovo a rischio per Covid? L'ASL Napoli 2: 'Situazione da monitorare' ? - napolista : #JuventusNapoli, biglietti in vendita da lunedì 3 gennaio (a 57 euro) I posti disponibili sono 508. La partita sar… - SiamoPartenopei : UFFICIALE - Juventus-Napoli, da lunedì i biglietti ospiti: prezzo alto fissato dai bianconeri -