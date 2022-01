Inter | anche Dzeko è positivo Il virus infetta il campionato | sono 45 contagiati

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si è fermato ilma corrono i contagi in serie A con i positivi chearrivati a quota 45 sull'onda di Omicron . Quasi tutte le squadrestate contagiate e, in ultimo, si segnalano i ...

Advertising

SkySport : Venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17, alle 19.30 e sabato 1 gennaio alle 12.30 e alle 21 su Sky Sport 24 l'inter… - SkySport : Lukaku: 'Amo l’#Inter, tornerò' ? Domani, 31 dicembre, alle 13.30, alle 17 e alle 19.30 su Sky Sport 24 l'intervist… - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - GigielleGielle : @alessan28580338 Buon Inter m3rd4 anche a te. - Adri___77 : @MarcoVecchiato4 @Vatenerazzurro1 Grazie ?? anche un Inter-Marsiglia finale champion è un problema ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche

Quasi tutte le squadre sono state contagiate e, in ultimo, si segnalano i casi nella Sampdoria di Augello e Falcone, mentre in casac'èDzeko, oltre Cordaz e Satriano, tra i positivo, ...LeggiÈ morto Calisto Tanzi, aveva 83 anni: una vita dalle glorie del calcio al crac della ... Dopo Milan, Juventus e, il Parma è il quarto club italiano e il sedicesimo europeo nella ...Inter, c'è l'offerta al Galatasaray per Nelsson. Il calciatore classe 1998 è attualmente sotto contratto col Galatasaray, la sua duttilità ha attirato l'interesse dell'Inter considerando che può gioca ...Il rinnovo di contratto di Brozovic è una delle questioni aperte in casa Inter, i nerazzurri presto faranno una nuova offerta ...