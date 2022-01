Il provino di Tom Ellis per Outlander, un ruolo che non ti aspetti per la star di Lucifer (Di sabato 1 gennaio 2022) Prima di raggiungere la popolarità globale con la serie Lucifer, Tom Ellis ha dichiarato di aver sostenuto un provino per un altro show di successo, Outlander. Il ruolo? Decisamente l’opposto del carismatico ed elegante diavolo che abbiamo visto per sei stagioni nel fantasy di Netflix. Il protagonista di Outlander, Sam Heughan, ha partecipato insieme all’amico di lunga data, Tom Ellis, a una recente sessione di domande e risposte per la rivista londinese Square Mile. Tra gli argomenti affrontati durante la conversazione c’erano domande sulla vita privata e professionale di Sam Heughan. A un certo punto dell’intervista, Tom Ellis ha raccontato di aver fatto un’audizione per la serie Outlander, ma non nel ruolo del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Prima di raggiungere la popolarità globale con la serie, Tomha dichiarato di aver sostenuto unper un altro show di successo,. Il? Decisamente l’opposto del carismatico ed elegante diavolo che abbiamo visto per sei stagioni nel fantasy di Netflix. Il protagonista di, Sam Heughan, ha partecipato insieme all’amico di lunga data, Tom, a una recente sessione di domande e risposte per la rivista londinese Square Mile. Tra gli argomenti affrontati durante la conversazione c’erano domande sulla vita privata e professionale di Sam Heughan. A un certo punto dell’intervista, Tomha raccontato di aver fatto un’audizione per la serie, ma non neldel ...

