Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli affonda Sophie Codegoni: ''È una falsa'' (Di sabato 1 gennaio 2022) Biagio D’Anelli non ha digerito l’incoerenza di Sophie Codegoni e sputa veleno sulla giovane milanese del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 gennaio 2022)non ha digerito l’incoerenza die sputa veleno sulla giovane milanese delVip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Aleismylife : RT @Rberrotti: Barù: 'Basta, mi sono rotto le scatole, voglio andare a parlare col padrone del grande fratello, chi comanda... da uomo a uo… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #1gennaio 1748 nasceva #JohannBernouilli. Era il fratello minore di Jakob, il capostipite della famiglia. Educò il g… - Alessan62634849 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP a gennaio entrano le coppie storiche nate in Casa? Sembra che nella Love Boat potrebbero approda… -