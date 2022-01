Fiumicino, ancora Ncc beccati a procacciare clienti all’aeroporto: multati (Di sabato 1 gennaio 2022) Fiumicino – Nella giornata di ieri, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e lungo i viali antistanti i Terminal, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato a piede libero un giovane per tentato furto e sanzionato tre autisti NCC abusivi. Un turista 20enne, residente in Francia, è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del duty free del Terminal 3 mentre tentava di allontanarsi dalle casse senza aver pagato dei prodotti di cosmesi, del valore di 300 euro, che aveva occultato all’interno del giubbotto. I Carabinieri intervenuti lo hanno denunciato in stato di libertà. La merce è stata recuperata e riconsegnata all’attività commerciale. Nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, invece, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente tre autisti, addetti al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 gennaio 2022)– Nella giornata di ieri, nel corso dei quotidiani controlli presso lo scalo dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e lungo i viali antistanti i Terminal, i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciato a piede libero un giovane per tentato furto e sanzionato tre autisti NCC abusivi. Un turista 20enne, residente in Francia, è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza del duty free del Terminal 3 mentre tentava di allontanarsi dalle casse senza aver pagato dei prodotti di cosmesi, del valore di 300 euro, che aveva occultato all’interno del giubbotto. I Carabinieri intervenuti lo hanno denunciato in stato di libertà. La merce è stata recuperata e riconsegnata all’attività commerciale. Nelle fasce orarie di maggior afflusso di passeggeri, invece, i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato amministrativamente tre autisti, addetti al ...

