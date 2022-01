Distrutte le vetrate dei portici di Palazzo di Città

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nel corso della notte sono stateledeinei pressi deldie dell’Augusteo. Gli agenti della Polizia Municipale sono all’opera per individuare i responsabili di questo grave gesto. “Condanniamo fermamente questo ennesimo grave atto vandalico – ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – perpetrato ai danni di un bene pubblico”. L’area danneggiata è stata recintata per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza. Consiglia

