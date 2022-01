(Di sabato 1 gennaio 2022) L’saràpiùanche nel 2022 con il 25% degli esercenti che punterà a digitalizzare ulteriormente l’attività in linea con gli orizzonti raggiunti nell’anno appena chiuso. Nel 2021 infatti le transazioni digitali sono salite del 70% e lo scontrino medio è diventatopiù piccolo raggiungendo soglie inferiori ai 5 euro. Stando ad una analisi dell’Osservatorio di SumUp introdurre nuove tecnologie per il pagamento (47%), digitalizzare la propria attività (40%), modificare il proprio catalogo di prodotti (30%) sono infatti i principali cambiamenti che hanno messo in campo gli esercentini tra il 2020 e il 2021 per reagire alle restrizioni e alle nuove abitudini da parte dei consumatori in seguito alla pandemia. Secondo gli analisti della fintech del settore dei pagamenti ...

Advertising

lifestyleblogit : Digitale, Italia sempre più cashless - - vs_santucci : RT @Infratel_Italia: ?? Eccoci con la nostra rubrica settimanale su #ospedali con #WiFiItalia. Ad oggi sono 176 le strutture connesse e oltr… - zazoomblog : Digitale Italia sempre più cashless - #Digitale #Italia #sempre #cashless - telodogratis : Digitale, Italia sempre più cashless - zazoomblog : Digitale: Italia sempre più cashless nel 2022 +25% esercenti innoverà lattività (2) - #Digitale: #Italia #sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale Italia

Adnkronos

...La Top 5 dei migliori blockbuster del 2021 LEGGI " La classifica dei migliori film usciti in...Più forte di tutti Free Guy - Eroe per gioco ha portato avanti una rivalutazione del mondo.push({}); Osservatorio SumuUp, nel 2022 un altro 25% degli esercenti innoverà la sua attività. Bilancio positivo anche per il 2021 con +70% transazioni e scontrini sotto i 5 euroROMA, 01 GEN - Nuova tappa della road map che porterà al nuovo digitale terrestre. Dal 3 gennaio i cittadini delle regioni del Nord Italia dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare ...L'Italia dovrà vedersela con l'Australia all'esordio in Atp Cup 2022, prima tappa di un percorso emozionante per il gruppo azzurro. Come e quando seguire i match in tv e streaming. Sinner e Berrettini ...