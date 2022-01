Cessione Salernitana | spunta l’esposto di un fondo svizzero

Advertising

Gazzetta_it : Salernitana, Danilo Iervolino nuovo proprietario: conferma dalla FIGC - SkySport : La Salernitana è salva: i trustee accettano l'offerta dell'imprenditore Iervolino #SkySport #SkySerieA #SerieA… - rtl1025 : ?? Un esposto alla Procura della Repubblica di #Salerno sulla cessione della #Salernitana sta per essere depositato… - BlunoteWeb : Serie A: Cessione Salernitana, esposto di un fondo svizzero - CalcioNews24 : #Salernitana spunta l'esposto da parte di un fondo svizzero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Salernitana

ASCOLTA Un fondo svizzero avrebbe mandato un esposto circa ladella, dopo il rifiuto di due proposte Ladellaa Iervolino, fa uscire nuove indiscrezioni. Secondo l'ANSA, sarebbe arrivato un esposto da un fondo svizzero, ...Un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulladellasta per essere depositato dal legale della società PVAM s.a., fiduciario del Fondo Global Pacific Capital Management doo, patrimonio in gestione pari a 350 milioni di euro. ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario della Salernitana sarà l’imprenditore Danilo Iervolino. Da tanto tempo il nuovo patron con il suo gruppo aveva in mente di investire su ...Alle 12.20 di ieri, 31 dicembre, l'avvocato Paulicelli ha quindi inviato via pec diffida in cui chiedeva l'iban corretto. Il fondo svizzero ha quindi formulato la seconda offerta, 26 milioni di euro c ...