Atp Cup 2022, Tsitsipas non gioca contro Hurkacz: ancora problemi al gomito operato (Di sabato 1 gennaio 2022) Niente da fare per Stefanos Tsitsipas all’esordio con la sua Grecia in ATP Cup. Il tennista ellenico avrebbe dovuto giocare contro Hubert Hurkacz nella mattinata italiana, ma ha rinunciato per dei problemi al gomito operato poche settimane fa. Tsitsipas pensava di aver recuperato dall’infortunio, ma evidentemente il braccio fa ancora male e non gli consente di scendere in campo contro il polacco. Per questo motivo, al suo posto giocherà il giovane Aristotelis Thanos. Tsitsipas è stato inquadrato con il gomito fasciato e un espressione dolorante: nelle prossime ore sapremo di più sulle sue condizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Niente da fare per Stefanosall’esordio con la sua Grecia in ATP Cup. Il tennista ellenico avrebbe dovutoreHubertnella mattinata italiana, ma ha rinunciato per deialpoche settimane fa.pensava di aver recuperato dall’infortunio, ma evidentemente il braccio famale e non gli consente di scendere in campoil polacco. Per questo motivo, al suo posto giocherà il giovane Aristotelis Thanos.è stato inquadrato con ilfasciato e un espressione dolorante: nelle prossime ore sapremo di più sulle sue condizioni. SportFace.

