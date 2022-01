Addio Tanzi | il cordoglio del Parma E Minotti | ' Con lui risultati impensabili'

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ilche, retrocesso la scorsa stagione dalla A, cerca una immediata ma per ora faticosa e improbabile risalita, non è più imparentato a quello che negli anni Novanta scrisse un'epopea vincente ...

E così tra le prime reazioni alla scomparsa di Calistoc'è quella del Parma Calcio 1913, che "porge le più sentite condoglianze alla famiglia, per la scomparsa di Calisto. Con lui i ...Nella galassia di Calistogirano una serie di società, come Parmatour, Parma Calcio, Odeon Tv, e quando mancano i soldi è la cassa di Parmalat a sborsare liquidi. Le difficoltà maggiori per ...Parma, 1 Gennaio 2022 – Parma Calcio 1913 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tanzi, per la scomparsa di ...di REDAZIONE ECONOMICA È morto Calisto Tanzi, 83 anni imprenditore nato a Collecchio, il piccolo paese a due passi da Parma in cui poi ha costruito il suo impero, la cui parabola aveva avuto inizio co ...