Uomini e Donne: nuovo trono in arrivo a Gennaio 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nuovo anno si avvicina e anche dagli studi di Maria De Filippi arrivano le prime indiscrezioni sulle prossime puntate di Uomini e Donne. La trasmissione ritornerà dopo le vacanze di Natale con nuove e appassionanti avventure sentimentali, ma non ci saranno gli stessi protagonisti. Un nuovo tronista a Uomini e Donne Roberta Giusti, l'ultima tronista rimasta, ha fatto la sua scelta poco prima della pausa natalizia, ma ancora deve andare in onda. Come tutti ormai sanno la ragazza ha scelto Samuele Carniani, con il quale aveva costruito un legame molto solido. La scelta di Roberta andrà in onda il 10 Gennaio 2022 e in quell'occasione verrà nominato nuovo tronista Luca Salatino, il corteggiatore che la ragazza non ha scelto. Impulsivo, ...

