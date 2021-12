Tesla: richiama 200.000 auto in Cina, problemi al bagagliaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tesla sta richiamando quasi 200.000 veicoli in Cina per problemi con il bagagliaio e il cofano anteriore. La notizia è arrivata a poche ore da quella del tutti simile diffusa negli Stati Uniti, dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021)stando quasi 200.000 veicoli inpercon ile il cofano anteriore. La notizia è arrivata a poche ore da quella del tutti simile diffusa negli Stati Uniti, dove ...

