Scopre di essere positiva al Covid sull’aereo: una donna isolata nella toilette per tutto il viaggio – Il video (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il viaggio da Chicago a Reykjavik, in Islanda? isolata e chiusa nel bagno dell’aereo perché positiva al Covid. La storia ha per protagonista Marisa Fotieo, un’insegnante americana che ha girato un video pubblicato su Tik Tok della suo isolamento decisamente particolare. video diventato virale e che ha realizzato al momento quasi 5 milioni di visualizzazioni. E’ successo il 20 dicembre scorso a bordo di un velivolo Icelandair: Fotieo era in viaggio insieme alla sua famiglia. Prima di mettersi in viaggio e di attraversare l’oceano si era sottoposta a diversi tamponi, racconta. Tutti negativi e lei d’altro canto stava bene. Ma una volta a bordo ha cominciato ad avvertire sintomi preoccupanti e tipici di Covid-19: mal di gola e ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilda Chicago a Reykjavik, in Islanda?e chiusa nel bagno dell’aereo perchéal. La storia ha per protagonista Marisa Fotieo, un’insegnante americana che ha girato unpubblicato su Tik Tok della suo isolamento decisamente particolare.diventato virale e che ha realizzato al momento quasi 5 milioni di visualizzazioni. E’ successo il 20 dicembre scorso a bordo di un velivolo Icelandair: Fotieo era ininsieme alla sua famiglia. Prima di mettersi ine di attraversare l’oceano si era sottoposta a diversi tamponi, racconta. Tutti negativi e lei d’altro canto stava bene. Ma una volta a bordo ha cominciato ad avvertire sintomi preoccupanti e tipici di-19: mal di gola e ...

