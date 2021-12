Programmi TV di stasera, venerdì 31 dicembre 2021. Su La7 Parenti Serpenti, gli ospiti del Capodanno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Parenti Serpenti Rai1, ore 21.00: L’Anno che Verrà L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni, simbolo del lavoro e della ripartenza. Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria. Così Terni, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica. Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021)Rai1, ore 21.00: L’Anno che Verrà L’Anno che Verrà, condotto da Amadeus, accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno dalle acciaierie di Terni, simbolo del lavoro e della ripartenza. Il pubblico sarà invitato a trascorrere il 31all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria. Così Terni, con il suo paesaggio straordinario circondato da boschi, borghi e da posti unici al mondo come la Cascata delle Marmore, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi, sorprese e tanta musica. Il programma ‘orchestrato’ da Amadeus accompagnato da tanti amici artisti vedrà le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal back ...

strqngolxmi : stasera è capodanno e non ho programmi al massimo grammi - cavazchiara : che programmi avete per stasera? - bekindxso : @SH3ISAN4NGEL bellooo programmi per stasera? - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 31 dicembre 2021. La programmazione di Capodanno fino a notte inoltrata!… - thatsgra : Pazzesco come in 24 ore mi siano cambiati i programmi di stasera, dovevo essere in una baita in montagna invece ora… -