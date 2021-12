Paolo Villaggio, il grande tragicomico ragionier Fantozzi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel giorno del compleanno di Paolo Villaggio, vogliamo ricordare il compianto attore genovese attraverso il suo personaggio comico più riuscito. Stiamo parlando di quel grande antieroe tragicomico che ancora oggi fa ridere e commuovere. Stiamo parlando della quinta essenza del tapino fallito, del ragionier Ugo Fantozzi. “Io non so scrivere in italiano. Nel parlare mi arrangio, anche perché astutamente sposto sempre la discussione su cinque argomenti già collaudati: il passaggio dal socialismo al comunismo, nuovi esempi di cinema underground americano, il secolo di Luigi XIV, magia e ipnotismo, sud-est asiatico. Non sono ancora “franato” sull’astrologia, ma una volta ho parlato per un’intera sera di Godard, ma sinceramente l’ho fatto solo quella volta, ed ero quasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel giorno del compleanno di, vogliamo ricordare il compianto attore genovese attraverso il suo personaggio comico più riuscito. Stiamo parlando di quelantieroeche ancora oggi fa ridere e commuovere. Stiamo parlando della quinta essenza del tapino fallito, delUgo. “Io non so scrivere in italiano. Nel parlare mi arrangio, anche perché astutamente sposto sempre la discussione su cinque argomenti già collaudati: il passaggio dal socialismo al comunismo, nuovi esempi di cinema underground americano, il secolo di Luigi XIV, magia e ipnotismo, sud-est asiatico. Non sono ancora “franato” sull’astrologia, ma una volta ho parlato per un’intera sera di Godard, ma sinceramente l’ho fatto solo quella volta, ed ero quasi ...

Advertising

MontiFrancy82 : Su Retequattro l’ultima serata dell’anno con #PaoloVillaggio e #RenatoPozzetto - MassimoLamanna : @p_finocchiaro Come non dare ragione a Paolo Villaggio: I poveracci cominciano le lettere con dei: “A conoscenza,… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Retequattro l’ultima serata dell’anno con #PaoloVillaggio e #RenatoPozzetto - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Direttamente da Il secondo tragico Fantozzi, la mitica frittatona con le cipolle. Un ricordo di Paolo Villaggio che nasce… - GregPignataro : capacità d'acquisto della lira, fiducia in chi mi governa... e la testa, per un mostr... per una donna come te.' (P… -