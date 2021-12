Palinsesti Mediaset 2022 | Can Yaman Torna in Prima Serata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 31 dicembre 2021): durante il nuovo anno, tornerà ad andare in onda inserata Cancon Viola come il mare, mentre diverse soap finiranno definitivamente… Per il, ipromettono tante novità interessanti. Alcune trasmissioni molto amate dal pubblico chiuderanno i battenti, come per esempio la soap opera Una vita. Attirerà, però, sicuramente molto interesse il ritorno di Caninserata, dato che inizierà ad andare in onda Viola come il mare. Ecco cosa prevedono i: Cancon Viola come il mare in...