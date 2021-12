Omicron, in Sudafrica superato il picco: scendono i contagi e anche i ricoveri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Omicron , cosa succede in Sudafrica , uno dei primi Paesi a dover fare i conti con l'ondata della nuova variante? In Sudafrica il picco della quarta ondata di contagi da Covid - 19 a causa della ... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021), cosa succede in, uno dei primi Paesi a dover fare i conti con l'ondata della nuova variante? Inildella quarta ondata dida Covid - 19 a causa della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Ruffino_Lorenzo : Considerando la diffusione di Omicron in Italia perché è ancora in vigore il divieto di ingresso dal Sudafrica? - NicolaPorro : ?? #Omicron, la notizia è arrivata poco fa dal #Sudafrica e potrebbe essere quella che tutti i virologi stavano aspe… - LuigiF97101292 : RT @infoitesteri: Covid Sudafrica, picco Omicron superato: via il coprifuoco - biban80 : RT @SkyTG24: Covid in Sudafrica, picco Omicron superato senza aumento morti -