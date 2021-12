New York, insetti sulle felpe nuove: negozio H&M temporaneamente chiuso (Di venerdì 31 dicembre 2021) insetti sui vestiti. Un punto vendita di H&M, esattamente quello newYorkese che si trova all’Oculus/World Trade Center, è stato temporaneamente chiuso. Il motivo? Una dipendente ha postato su Twitter alcune foto che mostrano come una vera e propria colonia di insetti girovagasse liberamente sopra uno stand di felpe. Con account @Madesonee ha reso note le immagini e fatto sapere come i responsabili del punto vendita stessero ignorando deliberatamente la cosa, evitando persino di avvertire gli altri dipendenti. Quando le foto sono diventate virali, un addetto stampa della compagnia ha fatto sapere al Daily Mail, che ha pubblicato le immagini, di aver chiuso il negozio in un “eccesso di precauzione”: “Prendiamo in seria considerazione la sicurezza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021)sui vestiti. Un punto vendita di H&M, esattamente quello newese che si trova all’Oculus/World Trade Center, è stato. Il motivo? Una dipendente ha postato su Twitter alcune foto che mostrano come una vera e propria colonia digirovagasse liberamente sopra uno stand di. Con account @Madesonee ha reso note le immagini e fatto sapere come i responsabili del punto vendita stessero ignorando deliberatamente la cosa, evitando persino di avvertire gli altri dipendenti. Quando le foto sono diventate virali, un addetto stampa della compagnia ha fatto sapere al Daily Mail, che ha pubblicato le immagini, di averilin un “eccesso di precauzione”: “Prendiamo in seria considerazione la sicurezza di ...

