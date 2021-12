Lukaku: 'Non andrei mai al Milan e alla Juve, solo all'Inter' (Di venerdì 31 dicembre 2021) LONDRA (Gran Bretagna) - Dopo le deflagranti anticipazioni di ieri, in cui ha espresso rammarico per l'addio all'Inter, Romelu Lukaku ha parlato a Sky Sport anche del suo desiderio di tornare in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 31 dicembre 2021) LONDRA (Gran Bretagna) - Dopo le deflagranti anticipazioni di ieri, in cui ha espresso rammarico per l'addio all', Romeluha parlato a Sky Sport anche del suo desiderio di tornare in ...

