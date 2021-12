Inter | striscione dei tifosi a Lukaku | “Conta chi nella tempesta resta | ciao Romelu” FOTO

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Arriva la pronta risposta deidell’alle parole di, che nelle scorse ore è sembrato aprire ad un clamoroso ritorno in nerazzurro. La replica del tifo organizzato della Curva Nord è però a dir poco fredda, come dimostra loesposto questa mattina: “Nonchi con la pioggia scappa.chi.” Parole piuttosto chiare, così come quelle dell’allenatore del Chelsea Tuchel che non ha sicuramente apprezzato le dichiarazioni di. LE PAROLE DILoesposto dal tifo nerazzurro La Nord a #: “Nonchi con la pioggia scappa. ...

Gli ultras hanno affisso unoall'esterno di San Siro: "Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta" La Curva Nord dell'non ha gradito le parole dell'ex attaccante nerazzurro Romelu Lukaku ...Commenta per primo Le scuse e le ultime dichiarazioni di Romelu Lukaku non sono state gradite dalla tifoseria dell', che ha reagito a tono. La Curva Nord ha infatti risposto con unoesposto fuori San Siro: 'Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta resta. Ciao Romelu'.Il tecnico tedesco non ha per nulla gradito le dichiarazioni del belga, che ha professato l'internzione di tornare a Milano.Il tifo organizzato nerazzurro ha voluto far sentire la propria voce dopo l'intervista rilasciata dall'attaccante belga a Sky Sport ...