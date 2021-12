Il Tottenham fa sul serio per Kulusevski: offerte due contropartite! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Tottenham punta con decisione Dejan Kulusevski. Espressa richiesta del tecnico Antonio Conte, che Fabio Paratici vorrebbe esaudire (ri)acquistandolo come fece alla Juventus due anni fa. Kulusevski Juventus TottenhamGli Spurs lo valutano 30 milioni di euro: per questo motivo potrebbero inserire una contropartita gradita alla Juve. In tal senso, i due esuberi di cui si libererebbe Conte sono Giovanni Lo Celso e Tanguy Ndombele. Paratici, facendo leva sui rapporti instaurati durante questi anni in bianconero, è ottimista di portare il jolly di centrocampo a White Hart Lane. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ilpunta con decisione Dejan. Espressa richiesta del tecnico Antonio Conte, che Fabio Paratici vorrebbe esaudire (ri)acquistandolo come fece alla Juventus due anni fa.JuventusGli Spurs lo valutano 30 milioni di euro: per questo motivo potrebbero inserire una contropartita gradita alla Juve. In tal senso, i due esuberi di cui si libererebbe Conte sono Giovanni Lo Celso e Tanguy Ndombele. Paratici, facendo leva sui rapporti instaurati durante questi anni in bianconero, è ottimista di portare il jolly di centrocampo a White Hart Lane. VINCENZO BONIELLO

